Eski il başkanı kiracısını öldürüp kaçtı

Malatya'da eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacak meselesi yüzünden tartıştığı kiracısı Eyüp İshakoğulu’nu tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski il başkanı kiracısını öldürüp kaçtı

Alacakapı Mahallesi'nde eski İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, alacağı olduğu, aynı zamanda kiracısı Eyüp İshakoğlu ile sokakta karşılaşınca borcunu ödemesini ve dükkanından çıkmasını istedi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Hakan Yılmaz, yanındaki tabancayı çekip Eyüp İshakoğlu'na ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Eyüp İshakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından İshakoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAY SONRASI KAÇTI

Olay sonrası kaçan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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