Eski İngiliz istihbaratçının ölümüne ilişkin soruşturmanın ayrıntıları emniyet raporunda

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 2019 yılı faaliyet raporunda, eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in 11 Aralık 2019'da Karaköy Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'ndaki evinden düşerek ölümü sonrasında basına yansımayan ayrıntılara da yer aldı.

Raporda yer verilen güvenlik kamerası görüntülerinde, Mesurier'in binadan zemine düştüğü anlar görülüyor. Mesurier düşmeden 7 saniye önce sokaktan yaya olarak geçen ve kamera açısından çıkış yapan bir kişi de görüntülere yansıyor.



Bu arada raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu kişiyi aradığı da ifade edildi.

Faaliyet raporunda, 11 Kasım 2019 saat 05.20 sıralarında 155'i arayan bir vatandaşın, Karaköy, Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını polise bildirdiği belirtildi.



Raporda, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 05.28'de olay yerine gittiği, çevrede güvenlik önlemi aldığı, 05.57 sıralarında Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de sokağa giriş yaptığı ifade edildi.



Polisin Mesurier'in ev-ofis olarak kullandığı binanın kapı zilini 06.07'de çaldığı aktarılan raporda, yaklaşık 7 dakika sonra Mesurier'in eşi Emma Hedving Christina Winber'in kapıyı açtığı ve ölen eşini teşhis ettiği bildirildi.



SORUŞTURMAYI CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİ YÜRÜTTÜ



İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Güvenlik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Soruşturmayı Cinayet Büro Amirliği yürüttü.



İngiltere ve İsveç vatandaşı olan Emma Hedving Christina Winber'in Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesi raporda şu şekilde yer aldı:



"Eşim James'in Suriye bölgesinde yoğunlukla çalışmasından dolayı, aşırı stresli zorluklar yaşandı. Ancak tartışma ve şiddet içerikli herhangi bir şey olmadı. En son 8 Kasım Cuma günü, akşam saatlerinde ikamet ettiğimiz Büyükada'ya gittik. Cumartesi günü çok yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye başvurduk. Tansiyonunu düşürmek için iğne yaptılar. Bildiğim kadarı ile James, tedirginlik giderici bir ilaç kullanıyordu. Yaklaşık olarak 10 yıldır bu ilacı kullandığını tahmin ediyorum. Uyku ilacı da kullanmaktaydı, yaklaşık bir haftadır çok fazla sayıda bu ilaçtan kullanıyordu. Rahatsızlığından dolayı, 10 Kasım Pazar günü, akşam saatlerinde ofise döndük. Geldiğimizde kimse yoktu. Saat 17.00-17.30'du. Bir süre sonra düğünümüzde sağdıçlık yapan arkadaşı Faruk Habib geldi. Ben de o gelince dışarı çıktım. Yaklaşık iki saat sonra geri geldim. Ben geldikten sonra, Faruk evden çıktı. Saat 21.30 sıralarıydı. James uzun zamandır Faruk taşındığı için kendisi ile görüşemiyordu. James'i biraz tedirgin gördüm.



James, saat 22.00'de sigara almak için 5-10 dakikalığına dışarı çıktı ve geri geldi. O andan itibaren kimse gelmedi ve dışarı da çıkmadık. Fakat, James çok tedirgindi. Ben saat 23.30 sıralarında yatağa girdim. Tedirgin olmasından dolayı, ben de tedirgindim. James'i yatırmaya çalıştım. Saat 01.30-02.30 arası yatağa geldi. Yatmadan önce uyku hapı aldı. Kalktım, evin içerisinde dolaştım. Saat 04.30 gibi tekrar yatağa girdim. Bu ara yataktaydı. Ben yatağa girdim, James uyandı. Uyku hapı isteyip istemediğimi sordu. Ardından bir uyku hapı ile su getirdi. Daha önce uyku hapı içmemiştim. Hapı içtim ve uyudum. Zil sesine uyandım. James, yatakta değildi. Mutfağa gittim, orada da bulamadım. Cam açıktı. Baktım, bir şey göremedim. Yatak odasının balkonundan aşağıya baktığım an yerde yatar gördüm. Çevrede polisler vardı. Üzerimi giyinerek aşağıya indim."



Raporda, yaşadıkları binanın çok güvenlikli olduğunu anlatan Winber, kapı girişinde şifre olduğunu ve şifresi olmayan bir kişinin içeriye girmesinin mümkün olmadığını da vurguladı.



Raporda, Mesurier'in eşi Winber'in polise verdiği şu ifade şöyle devam etti:



"Binanın dışını gösteren üç veya dört güvenlik kamerası bulunuyor. Ofisin içini, yani ev olarak kullandığımız kısmı gösteren bir güvenlik kamerası ise yok. James, cumayı cumartesiye bağlayan gece, intihar ile ilgili fikirleri olduğunu söyledi. Yaşadığımız bu süreci değerlendirdiğimde, kendisinin intihar etmiş olabileceğini düşünüyorum. Rusya, 2015'te Suriye savaşına dahil oldu. Bu süreçten sonra, James ile ilgili sosyal medya üzerinden karalama kampanyası başlatıldı. Bu kampanyalar, James'i çok yıprattı."



Raporda, adli makamların yurt dışına çıkış yasağı koyması nedeniyle Emma Hedving Christina Winber'in Mesurier'in Londra'ya gönderilen cenazesine eşlik edemediği aktarıldı.



Raporda, Mesurier'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında binadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendiği bilgisi de yer aldı.



ADLİ TIP KURUMU'NUN RAPORU



Mesurier'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapordaki "Ölümün genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldı" bilgisine de faaliyet raporunda yer verildi.



Eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümünden bin gün önce evinde Kanada vatandaşı arkadaşı Faruk El H. ile yaklaşık 2 saatlik görüşme yaptığının da yer aldığı raporda, 10 Kasım 19.00 sıralarında başlayan görüşmenin 21.00'e kadar sürdüğü, eşi Christina'nın 21.00 sıralarında eve geldiği kaydedildi.



Raporda, Mesurier'in Faruk El H'ye görüştükten 5 saat sonra "Her şey yoluna girdi" diye mesaj attığı da ifade edildi.



Polisin Kanada vatandaşı Faruk El H'nin ifadesine başvurduğu, Mesurier'in kendisine attığı mesajı görmek istediği aktarılan raporda, Faruk El H'nin ise bunun özel hayata girdiğini öne sürerek mesajı polise göstermediği vurgulandı.



Öte yandan raporda, Mesurier'in evinden toplanan delil dosyasında Türkiye haritaları ve casusluk içerikli kitaplar da bulunduğu kaydedildi.



SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Le Mesurier'in 11 Kasım 2019'da Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlamış ve takipsizlik kararı verilmişti.



Soruşturmada "şüpheli" olarak ifadesi alınan ve bir süre yurt dışına çıkış yasağı konulan Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber hakkında da takipsizlik kararı verilmişti.

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