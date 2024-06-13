Eski iş arkadaşını ilk kaçırdı sonra dövdü: Zorla telefon siparişi verdirip parasını çaldı

Samsun'da istifa ettikten sonra eski iş arkadaşı Bekir T.'yi kaçıran İsa Aydın zorla 49 bin 500 liralık telefon siparişi verdirdi. Aydın, hesabına da 58 bin 700 lira aktarırken şikayet sonrası şüpheli tutuklandı.

Eski iş arkadaşını ilk kaçırdı sonra dövdü: Zorla telefon siparişi verdirip parasını çaldı

İlkadım ilçesinde İsa Aydın, 1 Haziran'da çalıştığı ilaç dağıtım şirketindeki işinden istifa etti.

Aydın, bir gün sonra saat 07.00 sıralarında birlikte çalıştığı Bekir T.'yi işe gittiği sırada B.O.'nun sahibi olduğu taksiye bindirip dövdü.

Bekir T.'yi 19 Mayıs ilçesine götüren Aydın, burada internet üzerinden kendine zorla 49 bin 500 liralık telefon sipariş ettirdi. Daha sonra Aydın, Bekir T.'nin banka kartından kendi banka hesabına parça parça 58 bin 700 lira aktarıp kendi otomobiliyle Bekir T.'yi evine bıraktı.

"KAFAMI EĞECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Bekir T.'nin ihbarıyla çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, taksici B.O. ile bu sırada yanlarındaki O.A.'yı (34), 7 Haziran’da gözaltına aldı.

B.O., emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken O.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TESLİM OLDU

İsa Aydın ise dün emniyete gidip polis teslim oldu.

Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Aydın, adliyeden çıkarılıp, cezaevine gönderilmek için araca bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kafamı eğecek bir şey yapmadım." dedi.

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