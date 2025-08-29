Eski işletmecisi olduğu restorana silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 1 yaralı

Tunceli'de Cumhuriyet Caddesi Belediye Yeraltı Çarşısı üzerinde bulunan bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

İddiaya göre, daha önce restoranın işletmeciliğini yapan Hasan T, yanında getirdiği tabancayla Ali İhsan B. ve Hasan Ç’ye ateş etti. Saldırı sırasında bölgede bulunan sivil polis, müdahalede bulunarak Hasan T’nin elindeki silahı aldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ali İhsan B. ise Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren Ali İhsan B'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Saldırgan Hasan T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.