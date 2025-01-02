Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?
Emniyet Genel Müdürlüğünün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözlatı kararı ardından Sabri Uzun ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyette göreve başladı. Görevini 2013 yılına kadar sürdürdü.
40 yıllık mesleki hayatında Türkiye'de yaşanan çok sayıda istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol oynadı. Uzun, "İn" adlı kitabında 40 yıllık meslek hayatında tanık olduğu olaylara yer vermişti.
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