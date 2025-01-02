Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun kimdir?

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, aslen Giresun Eynesilidir. 1978 yılında emniyette göreve başladı. Görevini 2013 yılına kadar sürdürdü.



40 yıllık mesleki hayatında Türkiye'de yaşanan çok sayıda istihbarat olaylarının çoğunda önemli rol oynadı. Uzun, "İn" adlı kitabında 40 yıllık meslek hayatında tanık olduğu olaylara yer vermişti.