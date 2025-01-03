Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a tutuklama talebi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un savcılık ifadesi tamamlandı.
Uzun, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.
Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.
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