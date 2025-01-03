Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'a tutuklama talebi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un savcılık ifadesi tamamlandı.



Uzun, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.



Açıklamada, Uzun'un Ankara'da gözaltına alındığı belirtilmişti.