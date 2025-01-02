Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Uzun’un Ankara’da gözaltına alındığı belirtildi.
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