Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un rütbesi geri alındı

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; hakkında kamu görevinden çıkarılma soruşturması yürütülen emekli Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un rütbeleri 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla geri alındı.

POLİS KİMLİĞİ VE SİLAHI DA ALINACAK

Kararın tebliğ edilmesi ile Uzun’un polis kimliği ve silahı da alınacak.

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı.