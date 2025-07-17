Eski Kahta Kalesi gece görüntüsüyle hayran bırakıyor

6 Şubat depremlerinde gördüğü hasar nedeniyle restorasyon yapılarak yeniden turizme kazandırılan Adıyaman'ın Kahta ilçesi Kocahisar köyündeki Eski Kahta Kalesi (Yeni Kale) gece görüntüsüyle hayran bırakıyor.



Hitit döneminden günümüze kadar 5 medeniyete ev sahipliği yapan, sarp kayalık üzerine kurulu mühendislik harikası kaleyi yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Turistlerin gündüz yaptıkları ziyaretin gece de devam etmesi için Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çalışma yapılıyor. ‘Gece Müzeciliği’ kapsamına alınması ile kale gece de ziyarete açık olacak.



Kahta Kalesi'ni akşam saatlerinde ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, kalenin görüntüsüne ve mimari yapısına hayran kaldıklarını belirterek herkesin görmesini istedi.