Eski karı koca otoparkta vurularak öldürüldü

Çanakkale Ayvacık'ta iddiaya göre, ilçedeki yediemin otoparkına gelen bir şüpheli ile Barış Tekebaş arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli silahla Barış Tekebaş ile eski eşi Duygu Karabaş'ı vurdu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Barış Tekebaş ile Duygu Karabaş'ın hayatını kaybettikleri tespit edildi.



Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.