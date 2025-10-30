Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinin eski belediye başkanı Mustafa Gül, tutuklandı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Gül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gül, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe nüfuz ticareti ve dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Kemer ilçesinde yaşayan işletmeci M.N.A, eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisine ulaşarak iş yeriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını ve raporun olumlu yazılması için bilirkişiye verilmek üzere kendisinden 9 bin 500 dolar istediğini iddia ederek, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, M.N.A'nın seri numaraları daha önceden alınan banknotları, dün Gül'ün evinde yapılan aramada ele geçirilmiş ve eski belediye başkanı nüfuz ticareti ve dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.