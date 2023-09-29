Eski kıyafetleri yaktı, araçlar küle döndü

Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlar, evlerinin balkonundan yanan araçların üzerine su dökerek söndürmeye çalıştı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yanan araçlar kullanılmaz hale gelirken binalarda da hasar meydana geldi.

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