Eski kıyafetleri yaktı, araçlar küle döndü

İstanbul Esenyurt'ta eski kıyafetleri yakan bir kişi iki otomobili küle çevirdi.

Eski kıyafetleri yaktı, araçlar küle döndü

Esenyurt Pınar Mahallesi 1226. Sokak'ta hhenüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, eski kıyafetlerin bırakıldığı alana geldi.

Kıyafetleri yakan kişi uzaklaşırken alevler büyüdü.

Alevler park halinde bulunan iki araca sıçradı.

Eski kıyafetleri yaktı, araçlar küle döndü - 1

Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verirken bazı vatandaşlar, evlerinin balkonundan yanan araçların üzerine su dökerek söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yanan araçlar kullanılmaz hale gelirken binalarda da hasar meydana geldi.

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