Eski kız arkadaşı ve bir kişiyi yaraladı, ardından kendini vurdu

Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak’ta, eski kız arkadaşı Şerife C.’nin (41), işlettiği dönerci dükkanına gelen Turan Kayaş (43), burada eski sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu esnada kavga seslerini duyan Mehmet U. (43), olayı yatıştırmak için araya girince, Kayaş tarafından silahla vücudunun iki farklı yerinden vuruldu. Mehmet U., kanlar içerisinde yere yığılırken, Kayaş, suç aleti silahla intihar etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ



Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kayaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, silahla sol elinden vurularak yaralanan Şerife C., ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine, ağır yaralı durumdaki Mehmet U. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Mehmet U.’nun hayati tehlikesi devam ederken, Şerife C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan Kayaş’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



AYNI DÖNERCİDE DAHA ÖNCE ‘KÜRDAN’ CİNAYETİ İŞLENMİŞTİ



Aynı iş yerinde 2021 yılının Kasım ayında da çıkan 'kürdan isteme’ kavgasında 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.