Eski kız arkadaşına çalıştığı markette saldırdı, bir kişiyi bıçakladı
Kadına şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez Yalova... Yalova'da bir kişi, markette çalışan eski kız arkadaşına saldırdı. Saldırgan, araya girmek isteyen bir kişiyi de bıçakladı.
Kadına şiddet haberi bu kez Yalova'dan geldi.
Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi'ndeki bir markette çalışan N.T. (44) işyerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı.
Market önünde eski kız arkadaşına saldıran zanlı daha sonra market içine girerek saldırısını sürdürdü.
Bu sırada vatandaşlar saldırganı durdurmak istedi.
Vatandaşlara da saldıran A.Y., burada E.E.'yi bıçakla yaraladı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
Saldırgan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
