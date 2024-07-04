Eski kız arkadaşını öldürmek isterken ölümden döndü

Nevşehir'de eski kız arkadaşını öldürmek isteyen şahıs ölümden döndü. Arkadaşı ile yol kenarında oturan eski sevgilisinin üzerine kamyonetini süren H.T., uçuruma düşmek üzereyken durdu. H.T., daha sonra aracı terk edip olay yerinden kaçtı.

Eski kız arkadaşını öldürmek isterken ölümden döndü

Kalesi yakınlarında kenti yüksekten gören Göre Yolu Sokak üzerinde yol kenarına otomobilini park eden ve kimliği öğrenilemeyen kadın, beraberindeki kadın arkadaşıyla bir süre burada oturarak sohbet etti. Daha sonra eski kız arkadaşının yerini öğrenen H.T., 50 ET 363 plakalı kamyonetiyle alana gelerek iki kadının bulunduğu araca çarptı.

Eski kız arkadaşına ait olduğu öğrenilen otomobile çarpan H.T, ileriden dönüp gelerek iki kadının bulunduğu araca tekrar çarparak uçurumdan yuvarlamak istedi. İlk çarpmadan sonra araçta bulunan iki kadın otomobili terk ederek kendilerini güvenli bir noktaya attı.

UÇURUMU DÜŞMEK ÜZEREYKEN DURDU

İkinci çarpmanın etkisiyle H.T.'nin içinde bulunduğu kamyonet uçuruma düşmek üzereyken durdu. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kamyonetin uçurumdan yuvarlanmaması için kamyonet çekiciye bağlanarak sabit kalması sağlandı. Polis ekipleri kamyonetin güvenliğini aldıktan sonra araçta inceleme yaptı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yapılan incelemede H.T'nin kamyoneti terk ederek olay yerinden kaçtığı belirlenirken, uçurum kenarında kalan aracın risk oluşturması nedeniyle Nevşehir Kalesi'ne çıkan yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kamyonet bulunduğu yerden çıkarılırken, şüpheli H.T'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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