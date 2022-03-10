Eski kız arkadaşının başından aşağı kızgın yağ döken sanık yeniden tutuklandı

Hatay'da geçen yıl eski kız arkadaşının yüzüne kızgın yağ döken sanık yeniden tutuklandı. 3 ay sonra tahliye edilen sanığın tahliyesine yapılan itiraz sonrası yakalama kararı çıkartılmıştı.

Haberler - DHA 10.03.2022 - 10:22

Eski kız arkadaşının başından aşağı kızgın yağ döken sanık yeniden tutuklandı

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'da İskenderun ilçesinde geçen yıl 15 Aralık'ta eski kız arkadaşı G.Ç.T'yi (37) yüzüne kızgın yağ dökerek yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Mustafa Resul E. (34) dün yargılandığı davada tahliye edildi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesinin kararına itiraz etti.

YENİDEN TUTUKLANDI

Başsavcılık, 1. Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı başvurunun ardından sanık Mustafa Resul E. hakkında yeniden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Adresinde gözaltına alınan Erkmen, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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