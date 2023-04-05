Eski kız arkadaşının evine molotofkokteyli attı, serbest kaldı

Kani G (42), Çay Mahallesi 2129 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden eski kız arkadaşı Aysun A'nın evinin önüne gelerek 2 molotofkokteyli atıp kaçtı.



Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Kani G. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kani G, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OLAY



Kani G'nin attığı molotofkokteylerinin biri duvara isabet edip, diğeri yanmadan apartmanın bahçesine düşmüştü. Mahalle sakinlerinin çabası ile çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü.