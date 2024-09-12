Eski kız arkadaşının evini bastı: Elinde bıçakla tehditler yağdırdı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kişi, eski kız arkadaşının evini bastı. Eline aldığı bıçakla kadını tehdit eden Tolga Han S. isimli kişi, araya giren güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Eski kız arkadaşının evini bastı: Elinde bıçakla tehditler yağdırdı

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Esenyurt’ta bir kişi eline aldığı bıçakla eski kız arkadaşının evini bastı.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir özel sitede meydana geldi.

İddiaya göre eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken şahıs, G.G’yi elindeki bıçak ile tehdit ederek dövdü.

Güvenlik görevlileri, Tolga Han S’yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G’nin karakola giderek Tolga Han S’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

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