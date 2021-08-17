Eski kız arkadaşının evini yakmaya kalkıştı

İzmir Karabağlar'da eski kız arkadaşının evini yakmaya kalkışan bir kişi mahalleli tarafından dövüldü. Polisin öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardığı şüpheli gözaltına alındı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 17.08.2021 - 01:30 | Son Güncelleme : 17.08.2021 - 01:31

Eski kız arkadaşının evini yakmaya kalkıştı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde eski kız arkadaşının evini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sinan G, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.B. ile Sarıyer Mahallesi'ndeki evinin önünde tartışmaya başladı.

Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın ardından E.B'nin 16 yaşındaki kızının bulunduğu evini yakmaya çalışan Sinan G. mahalleli tarafından dövüldü.

Bölgeye gelen ekipler, şüpheliyi kalabalığın elinden kurtararak gözaltına aldı.

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