Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir, kaç çocuğu var? (Kerem Kınık'ın özgeçmişi)

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ölümle sonuçlanan kaza ardından gözler Kerem Kınık'a çevrildi. Peki, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir, kaç çocuğu var

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık kimdir, kaç çocuğu var? (Kerem Kınık'ın özgeçmişi)

Kerem Kınık, 1970 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamını İstanbul’da geçirdi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ‘’Afet Tıbbı’’ doktora programını tamamladı.

Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde idarecilik yapan Kınık, İstanbul 10. dönem İl Genel Meclisi’nde meclis üyeliği ve Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu süre zarfında AER Avrupa Birliği Bölgeler Asamblesi Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu’nda İstanbul’u temsil etti. Ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarında genel müdürlük görevi de yapan Kınık, halen Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Başkanı olarak çalışmaktadır. Yeryüzü Doktorları Başkanı olarak görev yaptı.

2004 yılında gönüllü olarak girdiği Türk ’da, 2015 yılında Genel Başkan Yardımcısı 2016 yılında Genel Başkan olarak seçildi. 2015 yılından Kasım 2017’ye kadar IFRC Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yaptı, 6 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 21. IFRC Yasal Toplantılarında Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’nden sorumlu IFRC Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

2023 Nisan ayında Kızılay Başkanlığı görevini bırakan Kerem Kınık Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev alıyor.

Kınık amatör olarak Türk halk müziği enstrümanları çalmakta ve besteler yapmaktadır. İngilizce ve orta seviyede Arapça bilmektedir. Üç çocuk babası ve üç torun dedesi olan Kınık, Dt. Hatice Öztürk Kınık ile evlidir.  

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