Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Beykoz'da 'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı otomobiliyle seyir halindeyken bir motosiklete çarptı.

Kaza, 9 Temmuz'da Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.Ö.'nün (17) kullandığı motosiklet, sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet devrilerek sürüklenirken, motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki, başını beton dubaya çarptı.

Sürüklenen motosikletin çarptığı kaldırımdaki 2 kişi de yaralandı.

Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 1

Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.Z.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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