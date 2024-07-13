Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan Çeki, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza sonrası Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı F.Z.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.