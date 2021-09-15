Eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Zeytinburnu'nda bir kadın sokak ortasında eski kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan kadın hayatını kaybetti, kaçan saldırgan aranıyor.

DHA 15.09.2021 - 10:08

Eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afganistan uyruklu bir kadın, eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Zeytinburnu, Yeşiltepe Mahallesi Taş Camii Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta yürüyen Fatıma Ayderi, Afganistan uyruklu eski kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı.

Kadın, kanlar içinde yere yığılırken henüz ismi öğrenilemeyen zanlı ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yapılan incelemede Ayderi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayderi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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