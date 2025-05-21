Eski kocasını sokakta ayağından vurdu

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Bulvarı Atatürk İlkokulu yakınında yaşandı.

Dört ay önce kocasından boşanan Sezen S. ve Emirhan N., sokakta karşılaştı. Tartışma sırasında iddiaya göre Sezen S., çantasından çıkardığı tabanca ile eski eşine ateş açtı. Emirhan N., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Emirhan N., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sezen S. yakalanarak gözaltına alındı.