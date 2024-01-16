Eski kocasını tüfekle öldürdü: "Korkutmak için ateş ettim"

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Emekli işçi İrfan Çimen, iddiaya göre 7 yıl önce boşandığı eski eşi ev kadını Ayşe Yalım ile telefonda tartıştı. Daha sonra Yalım ile evine gelen Çimen arasında yine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 çocuk annesi Yalım, evdeki av tüfeği ile eski eşi Çimen'e ateş etti. Çimen, kalçasına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çimen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yalım, emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edildi. Ayşe Yalım, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞ



Öte yandan Yalım'ın polisteki ilk ifadesinde, evli oldukları dönemde Çimen'in kendisini aldattığını, bu konunun gündeme gelmesi üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için av tüfeğiyle 1 el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Çimen’in cenazesi ise bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakallar Mezarlığı’na defnedildi.