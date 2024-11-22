Eski komutana cinsel saldırı cezası

Sakarya'da 11 askere cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı Fahri Can Çağlar'a 42 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Eski komutana cinsel saldırı cezası

7'nci Komando Tugayı'nda görev yapan 2 yedek astsubay ile 9 er, iki yıl önce Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bu kişiler, 7'nci Komando Tugayı Kurmay Başkanı Albay Fahri Can Çağlar'ın kendilerine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

Fahri Can Çağlar soruşturma kapsamında 2022'de tutuklandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada karar açıklandı. Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Mahkeme "Zincirleme şekilde cinsel saldırı" suçundan Fahri Can Çağlar'a 42 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

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