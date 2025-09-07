Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen gözaltına alındı

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yurtdışına çıkmak isterken havalimanında gözaltına alındı.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen gözaltına alındı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında kardeşi Fatih Sözen'in de Manavgat ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şükrü Sözen'in, İstanbul'dan Manavgat'a getirileceği bildirildi.

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz tarihinde 'den istifa etmişti.

