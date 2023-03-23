Eski Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu, CHP'ye katılan Süleyman Çelebi ve oğluna parti rozeti taktı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Süleyman Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi ile görüştü.

