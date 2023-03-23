Eski Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğu, CHP'ye katılan Süleyman Çelebi ve oğluna parti rozeti taktı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Süleyman Çelebi ve Mehmet Sait Çelebi ile görüştü.
Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi (PM) Üyesi Devrim Barış Çelik ve Genel Başkan Danışmanı Abdurrahman Yargucı da hazır bulundu.
SÜLEYMAN ÇELEBİ KİMDİR?
Süleyman Çelebi, 17 ve 18. dönemlerde DYP, 20 ve 21. dönemlerde Anavatan Partisi, 23. dönemde ise AK Parti Mardin Milletvekili olarak parlamentoda görev yapmıştı.