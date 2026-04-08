Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak gözaltına alındı
08.04.2026 12:32
Son Güncelleme: 08.04.2026 12:47
NTV - Haber Merkezi
Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ramazan Başak'a “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu yönetiliyor.
Başak’ın bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor…