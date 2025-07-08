Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti (Tahir Şahin kimdir?)

Önceki Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin geçirdiği kalp krizi ardından vefat etti. 1999-2019 yılları arasında Menemen Belediyesi’nde başkanlık görevi yürüten Tahir Şahin, Foça’da denize girdiği esnada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şahin Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.