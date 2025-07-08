Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin hayatını kaybetti (Tahir Şahin kimdir?)
CHP Önceki Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Tahir Şahin'in vefat haberi CHP Menemen İlçe Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Önceki Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin geçirdiği kalp krizi ardından vefat etti. 1999-2019 yılları arasında Menemen Belediyesi’nde başkanlık görevi yürüten Tahir Şahin, Foça’da denize girdiği esnada kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Şahin Foça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CHP Menemen İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada;
"Önceki dönem Menemen Belediye Başkanımız Sn. Tahir Şahin geçirdiği kalp krizi nedeniyle verdiği yaşam mücadelesinde yenik düşerek hayatını kaybetmiştir.
Menemen'e kıymetli hizmetleriyle, örnek belediyecilik anlayışıyla anısı gönüllerden eksilmeyecek, hayırla anılacaktır.
Merhum Tahir Şahin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, örgütümüze ve tüm Menemen'e başsağlığı dileriz."
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