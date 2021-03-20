Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti (Bülent Yavuz kimdir?)

Son dakika haberi!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

MAÇLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK



Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.

BÜLENT YAVUZ KİMDİR?



Türk Silahları Kuvvetleri'nden kıdemli albay olarak emekli olan Bülent Yavuz 1980 yılında hakemliğe başladı. 1990 yılında FIFA kokartını alan Yavuz, 1995 yılında yaş haddi sebebiyle hakemliği bıraktı.



Yavuz 1997 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na seçildi. 1995 yılında Merkez Hakem Kurulu Eğitim Başkanlığı'na ek olarak genel sekreterliğini yaptı. 2000 ve 2005 yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yaptı.