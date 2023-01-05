Eski MHP kadın kolları başkanı ölü bulundu

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eski MHP kadın kolları başkanı ölü bulundu

Eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, cansız bedeni bulundu. 

Olay, Kuzey Kent Mahallesi’nde meydana geldi.

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı. Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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