Eski MHP milletvekilinin ağabeyi ve eşinin ölüm nedeni belli oldu

MHP Kahramanmaraş 24'üncü dönem Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun ağabeyi Metin ile yengesi Naciye Dedeoğlu evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölüm nedeninin karbonmonoksit gazından zehirlenme olduğu ortaya çıktı.

Eski MHP milletvekilinin ağabeyi ve eşinin ölüm nedeni belli oldu

'ta evlerinde ölü bulunan Metin Dedeoğlu (69) ile eşi Naciye Dedeoğlu'nun (72) yapılan otopsilerinde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Metin ve Naciye Dedeoğlu'ndan haber alamayan çocukları, dün eve gittiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla eve giden polis ekipleri, çiftin doğalgaz kaçağından ölmüş olabileceği ihtimali üzerine dağıtım şirketi ekiplerini çağırdı.

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

Haberi Görüntüle
Eski MHP milletvekilinin ağabeyi ve eşinin ölüm nedeni belli oldu - 1 Eski Milletvekili Mesut Dedeoğlu

Dağıtım şirketi ekipleri, incelemede doğalgaz kaçağının olmadığını belirtti.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Dedeoğlu çiftinin yapılan otopsilerinde, karbonmonoksit gazından zehirlendiği saptandı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

MHP Kahramanmaraş 24'üncü Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun da ağabeyi ve yengesi olan Metin Dedeoğlu ve eşi Naciye Dedeoğlu'nun cenazeleri otopsinin arından yakınları tarafından teslim alındı.

Eski MHP milletvekilinin ağabeyi ve eşinin ölüm nedeni belli oldu - 2

Dedeoğlu çifti için Ulu Camisinde kılınan cenaze namazına MHP milletvekili Vahit Demiröz, CHP milletvekili Ali Öztunç ile vatandaşlar katıldı.

Çift, kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığından yan yana toprağa verildi.

APARTMANDA İNCELEME BAŞLATILDI

Otopside çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüklerinin belirlenmesi üzerine doğalgaz dağıtım şirketi ekipleri sabah saatlerinde tekrar apartmana giderek incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...