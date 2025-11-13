Eski Milletvekili Ali Boğa'nın ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'nın otomobilin çarpması sonucu ölümüne ilişkin yargılanan sürücü tahliye edildi.

Fethiye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık V.K. ile Boğa'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık V.K. kazayı bilerek yapmadığını belirterek, "Normal hızla ilerliyordum, yanımdan geçen araç daha hızlıydı, bu yüzden Ali Boğa'yı göremedim. Fark ettiğim anda frene bastım ama koşarak geldiği için manevra yapma şansım yoktu. Cezaevinde psikolojik olarak çok zor durumdayım. Bilinçli hareket etmedim. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." sözleriyle kendini savundu.

Ali Boğa'nın kızı Zeynep Boğa, babasının kurallara uyan bir kişi olduğunu ifade etti.

Kaza yerinde fren izi bulunmamasının, aracın yüksek hızla çarptığını gösterdiğini dile getiren Boğa, resmi hız tespiti yapılmasını talep etti.

Mahkeme, Boğa'ya çarpan aracın olay anındaki hızının tespitine yönelik rapor tanzim edilmesine karar verdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Sanığın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmeden mahkeme, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde 15 Ağustos'ta, V.K.'nin kullandığı 07 GRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Boğa'ya (76) çarpmış, Boğa kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.