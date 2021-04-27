Eski milletvekili Mail Büyükerman, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski milletvekili Mail Büyükerman, corona virüs tedavisi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan ve TBMM Genel Kurulu'ndaki ilk turda üç oy alan eski DSP Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mail Büyükerman, bir süre önce coronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı.

Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Büyükerman, bugün 93 yaşında hayatını kaybetti.