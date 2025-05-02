Eski Milletvekili Mehmet Ekici hayatını kaybetti

MHP 20. Dönem Yozgat ve 23. Dönem Ankara Milletvekili Mehmet Ekici (70), sabah saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

ACI HABERİ DAMADI SİNAN OĞAN DUYURDU

Kayınpederinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Sinan Oğan şu ifadelere yer verdi:

"Kayınpederim Mehmet Ekici hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhum babamızı bugün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İncek Mezarlığı'na defnedeceğiz. Taziye yerimiz bugün akşam definden sonra ve yarın tüm gün Ankara Grand Mercure Otel'de olacaktır."

MEHMET EKİCİ KİMDİR?

1955 yılında doğan Mehmet Ekici, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Bölümü mezunuydu. Evli ve üç çocuk babası olan Ekici, MHP'den 20. Dönem Ankara ve 23. Dönem Yozgat milletvekilliği yaptı.