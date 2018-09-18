Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan eski Milletvekili Özcan Yeniçeri, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ç.Y idaresindeki otomobil, Yenimahalle 357. Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan eski İYİ Parti Milletvekili Özcan Yeniçeri'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yeniçeri'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı.
112 Acil Servis ekibince, Yenimahalle Onkoloji Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Yeniçeri'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.