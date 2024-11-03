Eski Milletvekili Yüksel Çengel son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP milletvekili, eski Avcılar Belediye Başkanı, eski CHP İstanbul il başkanlarından Yüksel Çengel yaşamını yitirdi.



Öğle vakti yapılan törene, merhumun ailesi ve yakınları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bazı siyasetçiler katıldı.



Törene katılanlar Çengel'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileyip, taziyelerini iletti.



Çengel'in cenazesi, kılınan namazının ardından Mevlanakapı Merkezefendi Mezarlığı'nda defnedildi.

YÜKSEL ÇENGEL KİMDİR?

İstanbul'da 1938'de doğan Çengel, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1977-1980 yıllarında İstanbul Avcılar Belediye Başkanlığı yapan Çengel, 18. Dönem CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi, TBMM İdare Amirliği yaptı.



Çengel, evli ve iki çocuk babasıydı.

