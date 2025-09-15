Eski milli futbolcunun oğlunu öldürmüştü, tutuklandı

ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ



Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın, ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye götürdü.



Karın bölgesine üç kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



"İÇERİ ALMAYINCA SİNİRLENDİM"



Ceyhun Bulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ceyhun Bulut'un, polis merkezindeki ifadesinde, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün gece tutuklandı.



Haluk Altın'ın ise 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.