Eski milli futbolcunun oğlunu öldürmüştü, tutuklandı
Antalya'da Haluk Altın'ı saatin geç olduğunu söyleyip, iş yerine almadığı gerekçesiyle öldüren Ceyhun Bulut, tutuklandı. Altın, Trabzonsporlu eski milli futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğludu.
Antalya'da Trabzonsporlu eski milli futbolcu Mehmet Cemil Altın'ın oğlu Haluk Altın'ı öldüren Ceyhun Bulut, tutuklandı.
Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2152 Sokak'taki restoranın önünde meydana geldi.
Ceyhun Bulut, kız arkadaşıyla beraber, önceden tanıdığı Haluk Altın'a ait restorana geldi.
Altın, Ceyhun Bulut'a saatin geç olduğunu, içeri alamayacağını söyledi.
Taraflar arasında çıkan tartışma sonrası Ceyhun Bulut ve kız arkadaşı ayrıldı.
Bir süre sonra geri dönen Ceyhan Bulut, tabancayla Haluk Altın'a ateş etti.
ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Haluk Altın, ambulansla yakınlardaki özel bir hastaneye götürdü.
Karın bölgesine üç kurşun isabet alan Altın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
"İÇERİ ALMAYINCA SİNİRLENDİM"
Ceyhun Bulut, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Ceyhun Bulut'un, polis merkezindeki ifadesinde, alkol almak için restorana gittiklerini, Haluk Altın kendilerini almayınca sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün gece tutuklandı.
Haluk Altın'ın ise 1969-1977 yıllarında Trabzonspor'da forma giyen Mehmet Cemil Altın'ın oğlu belirtildi.
- Etiketler :
- Antalya
- Polis Adliye
- Cinayet