Eski milli sporcu domuz avında kazara vurulup yaşamını yitirdi
08.01.2026 09:26
İHA
İzmir'in Tire ilçesinde domuz avına çıkan eski milli sporcu Sabri Kılıç, sırtında asılı olan av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesi Hasançavuşlar Mahallesi kırsalında domuz avına çıkan eski Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Sabri Kılıç (45), makilik alandan geçtiği sırada sırtında asılı olan av tüfeği bir dala takılıp kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kılıç, sırtından ağır yaralandı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Sabri Kılıç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kılıç’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.