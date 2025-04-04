Eski milli sporcu ev sahibiyle mahkemelik oldu

Eski Türkiye şampiyonu ve spor eğitmeni Ayşegül Demirsoy, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Demirsoy, Ataşehir’deki evinde, ev sahibiyle karşı dairelerde yaşıyordu. İddiaya göre ev sahibi Bülent A., Demirsoy’u önce telefon aramaları ve mesaj atarak rahatsız etmeye başladı. Hürriyet’in haberine göre, tacizden korkan Demirsoy, ev sahibinin telefon numarasını engelledi. Ev sahibi, ünlü sporcuyu ısrarla takip etti, hakaretlerde ve tehditte bulundu.

İKİ AY UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI



Eski milli sporcu, konuyu yargıya taşıdı. Demirsoy’un avukatının savcılığa sunduğu dilekçede, “Müvekkil yaşamına, vücut dokunulmazlığına ve mal varlığına gelebilecek bir zarardan endişe etmektedir. Ne gibi bir durumla karşılaşacağını bilmemektedir.” ifadelerini kullandı.



Savcılık, talep üzerine Bülent A. hakkında iki aylık uzaklaştırma kararı verdi.



EV SAHİBİ İTİRAZ ETTİ



Ev sahibi Bülent A. ise iddiaları reddedip, alınan uzaklaştırma kararına itiraz etti. Demirsoy’un daireyi iş yeri gibi kullandığını savunan Bülent A., “Bu konuyu kendisiyle konuştum. Ancak kendisi bu uyarılarımı hiçbir şekilde dikkate almadı. Uyarılar sonrası eşime sürekli hakkımda asılsız ithamlarda bulundu.” dedi.



Bülent A., bu karar nedeniyle konutuna giremediğini söyleyip, kararın kaldırılmasını istedi.