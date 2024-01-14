Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatini kaybetti.

Eski MİT yöneticisi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Parkinson ve Demans hastalığı da olan Mehmet Eymür, nedeniyle tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşundan 13 Aralık 2023'te Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

İlk olarak hastanenin göğüs hastalıkları servisinde takip edilen Eymür, 15 Aralık 2023'te yoğun bakıma alındı.

Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında entübe edilen Mehmet Eymür, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

Adı birçok operasyonla anılan Eymür, uzun yıllar MİT'te çeşitli görevlerde bulundu.

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