Eski MİT'çi Altaylı'nın Gülen'e yazdığı mektuplar ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 2017 yılında tutuklanan eski MİT'çi Enver Altaylı'nın, Fetullah Gülen'e mektupları hazırlanan iddianamede yer aldı.

Altaylı "Muhterem Efendim" diye başladığı 2008 tarihli mektupların birinde eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ için "Yeni Genelkurmay Başkanı'nın zatı alinize ve hizmetlere bakışı son derece menfidir" ifadesini kullanıyor.



İddianameye göre Altaylı'nın bilgisayarında eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu hakkında yazdığı mektup da bulundu. Altaylı mektubunda Kozinoğlu'nun MİT Müsteşarı olmaya çalıştığını söylüyor ve "Bu, cemaat için felaket olur" diye yazıyor.



Kozinoğlu 2011'de Silivri Cezaevi'nde tutuklu olduğu sırada hayatını kaybetmişti. Eski MİT mensubu Enver Altaylı hakkında ''casusluk'' ve ''FETÖ yöneticiliği'' suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.