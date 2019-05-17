Konya'nın Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi eski muhtarı Turan B, muhtarlık seçiminden itibaren kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü bacanağı Adem Atçı ile çocukları Faruk ile Zekariya Atçı'yı evlerinde vurarak öldürdü. Turan B., olayın ardından jandarmayı arayıp, teslim oldu.



Olay, sabah saatlerinde Çumra ilçesi Üçhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin eski muhtarı Turan B., bacanağı Adem Atçı'nın evine gitti. Ardından da tabancasıyla bacanağı ile çocukları Faruk ile Zekeriye Atçı'ya ateş edip öldürdü.

Evine dönen Turan B., jandarmayı arayıp 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Evine gelen jandarmaya teslim olan Turan B., ilk ifadesinde muhtarlık seçimlerinden itibaren bacağının kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

