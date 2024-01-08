Eski muhtar katil oldu

İzmir'de arazi anlaşmazlığı kavgasında kan döküldü.

Olay, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi’nde meydana geldi. Eski muhtar olan Ş.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve karısı ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.D., yanında bulunan silahla karı-kocaya ateş açtı.

Kurşun yağmuruna tutulan çiften Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybederken, karısı ise elinden vuruldu.

Eski muhtar Ş.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.