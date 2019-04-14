Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Halifeler köyünün eski muhtarı Ali Can Kurt'un (48) traktörüyle kum almak için gittiği arazide cansız bedeni bulundu.
Halifeler köyünün eski muhtarı Ali Can Kurt, traktörüyle kum almak için dün sabah saatlerinde Akdere mevkisine gitti. Kurt'un geç saatlere kadar eve dönmemesi üzerine meraklanan yakınları, arama çalışması başlattı.
Kurt, Akdere mevkisinde, traktörün yanında hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Can Kurt'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.