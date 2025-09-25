Eski muhtarın talihsiz sonu: Ceviz silkelerken ağaçtan düştü

Batman'ın Sason ilçesinde iddiaya göre ceviz silkelemek için ağaca çıkan eski köy muhtarı Cemal Kaya, dengesini kaybederek düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya’nın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.