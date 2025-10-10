Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltına alındı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile 22 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 23 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.



Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket ile 12 araçta arama işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında Turgay Erdem'in eşinin de olduğu öğrenildi.

TURGAY ERDEM KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Turgay Erdem, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı yaptı. 66 yaşındaki Erdem, 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi, 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu.

2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem, bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü. Turgay Erdem, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Nilüfer Belediye Başkanı seçildi.