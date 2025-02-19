Eski nişanlı dehşeti: Beyza'yı adım adım takip etmiş

Nevşehir'de bir kadın daha katledildi.



Olay gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendi yaşamına da son vermişti.



KAMERALARA YANSIDI



Katil Mustafa Baltaş montunun içine sakladığı tüfek ile eski nişanlısı Beyza Aydoğan'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı.



Beyza Aydoğan yaşadığı apartmana girdikten 6 dakika sonra apartmana gelen tatil zanlısı kapıda bir süre cep telefonu ile uğraştıktan sonra içeriye girdiği görüldü.

