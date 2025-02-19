Eski nişanlı dehşeti: Beyza'yı adım adım takip etmiş
Nevşehir'de, eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ı tüfekle vurduktan sonra intihar eden Mustafa Baltaş'ın Akdoğan'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Akdoğan'ın evine girdikten 6 dakika sonra eve gelen katil güvenlik kameralarına yansıdı. Katilin sabıka kaydının kabarık olduğu da öğrenildi.
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Olay gece saatlerinde Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan'a ateş açtıktan sonra kendi yaşamına da son vermişti.
KAMERALARA YANSIDI
Katil Mustafa Baltaş montunun içine sakladığı tüfek ile eski nişanlısı Beyza Aydoğan'ı adım adım takip ettiği ortaya çıktı.
Beyza Aydoğan yaşadığı apartmana girdikten 6 dakika sonra apartmana gelen tatil zanlısı kapıda bir süre cep telefonu ile uğraştıktan sonra içeriye girdiği görüldü.
DEPREMDEN SONRA GELMİŞ
Katil Mustafa Baltaş'ın 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığı Osmaniye'den Nevşehir'e geldiği ve annesi ile birlikte Acıgöl ilçesine yerleştiği öğrenildi.
Burada kepçe operatörlüğü yapan Baltaş'ın da sabıka kaydının kabarık olduğu ortaya çıktı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Katil Mustafa Baltaş'ın uyuşturucu kullanmak ve satmak suçlarının yanı sıra, hırsızlık, kasten adam yaralama ve silah taşıma suçlarından birçok sabıkasının olduğu öğrenildi.
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