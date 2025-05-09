Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı

Olay Mamak ilçesi Tuzluçayır Mahallesi’nde yaşandı. Eski nişanlısının evine gelen bir kişi henüz bilinmeyen nedenle kadınla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre eski nişanlısının elinde bıçak olduğunu gören kadın balkondan atladı.

Metrelerce yüksekten yere çakılan talihsiz kadın ağır yaralanırken, şüpheli eski nişanlı olay yerinden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.