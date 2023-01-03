Eski nişanlısının vurduğu Ülkü'den 9 gün sonra acı haber

İstanbul'da eski nişanlısının boynundan vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

Sancaktepe'de Bedirhan Uysal (22), Ülkü Deniz Ersöz'ü (24) evinin önünden kaçırmaya çalıştı.

Ersöz direnince, Bedirhan Uysal silahını ateşledi.

Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ersöz, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.



Olay, 26 Aralık'ta saat 14.30'da sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi.

24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz'ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz'ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.



O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz'ün yüzüne doğru ateş açtı.



Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.



9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti.